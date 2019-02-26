Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Keskin'de hafif ticari araçla traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Tacettin Pala idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile Halit Sarıaslan kontrolündeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte Yusuf Sarıaslan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et