Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

07.03.2020 00:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:53

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, saat 23.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Tacettin Ö. (21) idaresindeki hafif ticari araç ile Kaan Koca (20) yönetimindeki 40 AD 940 plakalı otomobil Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken araç sürücüleri ağır yaralandı. Kazayı fark eden diğer araç sürücüleri kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, Kaan Koca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken tedavisi süren Tacettin Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA