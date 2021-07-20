Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Adana istikametine seyreden Ömer Ç. (32) idaresindeki 01 EFU 32 plakalı Renault marka hafif ticari araç kavşaktan dönüp Çiftlik Mahallesi'nden Somuncu Baba Mahallesi istikametine seyreden Hamdi K. (71) yönetimindeki 68 EN 755 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ercan K. (49), Nejla K. (34), Hafize K. (70), Emine Ç. (33) ve A.Ç. (6) olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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