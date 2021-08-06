HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde, hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.Kaza, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Buca'dan Belenbaşı yönüne giden B.B.'nin kullandığı 35 RP 431 plakalı otomobil, karşıdan gelen S.K. yönetimindeki 35 KF 1173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil sürücüsü B.B., yanındaki A.K. ile B.G. ile diğer araç sürücüsü S.K., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Otomobilin çarpışmanın şiddetiyle motorunun yola fırladı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı