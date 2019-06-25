Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Donanma Mahallesi Kerimağa Caddesi'nde meydana geldi. Barış Ç. yönetimindeki 34 AAG 792 plakalı hafif ticari araç, kavşakta, Didem Ş. yönetimindeki 10 AHJ 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Barış Ç. ile otomobildeki 12 yaşındaki Erdem Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA