Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.



Mahmut Karakuşlu (57) yönetimindeki 20 AE 229 plakalı hafif ticari araç, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi Üzümlü kavşağında, Ali Çin'in (74) kullandığı 55 BS 156 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler yaralandı.

Kolundan yaralanan Karakuşlu'nun tedavisi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılırken, durumu ağır olan sürücü Çin, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ali Çin, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Pazarcı olduğu belirtilen hafif ticari araç sürücüsünün araçta bulunan ve etrafa saçılan ürünleri, jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Kaynak: AA