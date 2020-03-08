Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

08.03.2020 08:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:20
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Konya karayolunun 2. kilometresi Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K (26) idaresindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Kavalcı (30) idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü D.A.K. ile B.K. (51), M.K. (28), A.K. (49), E.A. (28), H.S.A. (8), A.A. (5), S.G.K. (20) ve otomobilde bulunan E.K. (33) yaralandı. Otomobil sürücüsü İsmail Kavalcı (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İsmail Kavalcı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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