Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Bey Sokak'ta seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 55 FB 272 plakalı hafif ticari araca, Tahir Ağa Sokak'tan gelen plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, plakasız motosiklet ise çekiciyle otoparkta çekildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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