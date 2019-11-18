Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
18.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:54
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
R.D., idaresindeki 27 SP 373 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi'nde M.M.B. yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı