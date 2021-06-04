Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla çarpışıp sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla çarpışıp sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. M.K. (56) yönetimindeki 33 AFL 131 plakalı otomobil, M.Y. (39) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Otomobil, köprünün altında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin de yardımıyla sürücü M.K. ile yanındaki M.Ç. (29) ve H.Ç. (62) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan M.Y. (29) ve yabancı uyruklu T.A. (27), A.A. (19), L.A. (16) ve D.A. (14) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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