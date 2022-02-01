HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı T.A., yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Medya Caddesi'nden dönüş yaparak Hastane Caddesi üzerinden Subay Orduevi yönüne seyreden E.U. yönetimindeki 22 AAL 660 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen T.A.?ya çarptı. T.A., çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. T.A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 185 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü E.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise olay yerindeki bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.