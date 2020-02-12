Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kadir Taş'ın (78) kullandığı 20 R 3443 plakalı hafif ticari araç, Hayıtlıdere mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün eşi Safiye Taş (65), olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir İtfaiyesi AKS ekibince çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kadir Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.