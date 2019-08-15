Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

15.08.2019 20:44

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 10 ABA 168 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Bursa kara yolu Tankçiftliği Mahallesi mevkisinde, bisikletiyle yaya olarak yolun karşısına geçen Arif Başaran'a (78) çarptı. Başaran olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü A.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, cesedinin kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA