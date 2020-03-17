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Sivas, Güncel

Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı -SİVAS

Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

17.03.2020 00:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:46
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı -SİVAS

Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

O.U. yönetimindeki 58 AAK 928 plakalı hafif ticari araç, Akdeğirmen Mahallesi Seyrantepe Caddesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal T'ye (52) çarptı.

Kazada ağır yaralan Kemal T. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kemal T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü O.U. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı -SİVAS

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı -SİVAS

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