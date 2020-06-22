Hafif ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
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Hafif ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı park halindeki traktör ikiye bölündü.

Hafif ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
22.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:05

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı park halindeki traktör ikiye bölündü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Galender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, Volkan Karakuş idaresinde olan ve arızalandığı için Tekpınar köyü yolu üzerinde park halinde olan 44 HR 211 plakalı traktöre arkadan çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölünerek şarampole devrildi. O esnada traktörün yanında bulunan Ali Karakuş, Mert Bektaş ve hafif ticari araçta bulunan Besime Dengiz ile Adem Dengiz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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