Hafif ticari aracın çarptığı sürüdeki 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı sürüdeki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı sürüdeki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Türkiye-İran kara yolunun Karaburun köyü yakınlarında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısındaki meraya geçmeye çalışan Mehmet Gers'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun iki tarafına savrulan hayvanlardan 40'ı telef oldu, 24'ü yaralandı.
Sürü sahibi Mehmet Gers, hayvanlarını araçların yoğun kullandığı kara yolundan geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, bölgede besiciler için geçit yapılmasını istedi.