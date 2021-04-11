BURSA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ YARALANDI

BURSA'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli trafik polisi Kayhan kul, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

BURSA'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli trafik polisi Kayhan kul, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis memuru Kayhan Kul, motosikletiyle göreve çıktı. Yunus Emre Bulvarına geldiği sırada karşı yönden gelen Ertuğrul K. yönetimindeki 16 ADP 235 plakalı hafif ticari araç ile Kayhan Kul idaresindeki motosiklet çarptıştı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Kayhan Kul, savrularak yere düştü. Kontrolden çıkan motosiklet ise, yaklaşık 10 metre sürüklenerek elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı engellemek için bulvar üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı polis memuruna müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kul, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Ertuğrul K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı