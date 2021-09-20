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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip C. yönetimindeki 34 EG 2799 plakalı hafif ticari araçla, Umutcan Ş. idaresindeki 55 AFM 920 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Umutcan Ş. yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ambulans ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

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Haber: Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı - Haberler
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