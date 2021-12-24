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Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çaptığı kadın yaya ağır yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çaptığı kadın yaya ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan yaya Emine S.'ye, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen S.Ş. yönetimindeki 34 KA 5582 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu yaya Emine S. ağır yaralandı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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