Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonu ağır yaralandı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda Mustafa S. yönetimindeki 01 ZE 733 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA