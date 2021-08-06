Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletli bir çocuk yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletli bir çocuk yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı karayolu TOKİ Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle köprü çıkışında bulunan yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Eray S.(13)'e Salıpazarı istikametine ilerleyen Tuncay Ş. yönetimindeki 55 RG 138 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan bisikletli çocuk, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Haluk Levent Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:04:42. #1.14#

title