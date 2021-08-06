Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletli bir çocuk yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletli bir çocuk yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı karayolu TOKİ Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle köprü çıkışında bulunan yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Eray S.(13)'e Salıpazarı istikametine ilerleyen Tuncay Ş. yönetimindeki 55 RG 138 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan bisikletli çocuk, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı