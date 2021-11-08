Hafif ticari aracın çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafifi ticari aracın çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ise ağır yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A. idaresindeki 29 AFB 239 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Melahat Mola ile 7 yaşındaki torunu Emir Mola'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri babaanne ve toruna yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yolun bir süre trafiği kontrollü şekilde sağlandı.

Babaanne hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı babaanne Melahat Mola'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, torun Emir Mola'nın ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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