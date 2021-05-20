HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ANNE VE OĞLU YARALANDI

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan ve hafif ticari araçın çarptığı anne ve oğlu yaralanadı.

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan ve hafif ticari araçın çarptığı anne ve oğlu yaralanadı.

Kaza, öğleden sonra Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Sağlam yönetimindeki 02 BD 831 plakalı hafif ticari araç yolun karşına geçmeye çalışan Güler Gülen (36) ile oğlu Miraç Güler'e (8) çarptı.

Yaralanan anne ve oğlu ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun yaralanmasına neden olan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı