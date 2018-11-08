Hafif Ticari Aracın Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



K.K'nin (40) kullandığı 55 PK 051 plakalı hafif ticari araç, Öğürlü Mahallesi'nde 5 yaşındaki İsrafil Altun'a çarptı.

Ağır yaralanan İsrafil, ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan K.K. ise daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.