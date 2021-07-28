HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Azra Nur Mübeyra Kaplan (15) ağır yaralandı.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Azra Nur Mübeyra Kaplan (15) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Fransa'dan tatil için ailesiyle birlikte kente gelen Azra Nur Mübeyra Kaplan ve kardeşi Aleyna Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir aqua parkta vakit geçirdikten sonra eve gitmek üzere tesisten ayrıldı. İddiaya göre, bu sırada yolun karşısına geçip kendilerini bekleyen Fransa plakalı cipe binmek isterken aniden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Azra Nur Mübeyra Kaplan'a, Murat Türkyılmaz yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan, gelen sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari araç sürücüsü Türkyılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI
HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ AZRA NUR, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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