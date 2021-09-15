HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç sürücüsü Fevzi K. (35), yola çıkan Derya A.'nın (35) çocuğunun bulunduğu bebek arabasına çarpıp uzaklaştı.

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç sürücüsü Fevzi K. (35), yola çıkan Derya A.'nın (35) çocuğunun bulunduğu bebek arabasına çarpıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Derya A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan Derya A., 11 Eylül saat 18.30 sıralarında 6 aylık çocuğunu bebek arabasına koyup dışarı çıktı. Derya A. Yücel Sokak'a geldiğinde Fevzi K.'nın kullandığı hafif ticari araç, bebek arabası ile başka bir aracın arasından hızla geçti. Bu sırada bebek arabasına çarpan araç sürücüsü, durmadan yoluna devam etti. Derya A. bebeğini kontrol ettikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hafif ticari aracın üzerindeki şirket logosundan yola çıkan ekipler, sürücünün Fevzi K. olduğunu belirledi. İfadesi alınan Fevzi K. bebek arabasını görmediğini, çarptığını fark etmediği için de yoluna devam ettiğini söylediği belirtildi.

Olayı gören Uğur Erdoğan (25) da hafif ticari aracın bebek arabasına çarpıp durmadan devam ettiğini söyledi. Bebeğin annesinin büyük bir korku yaşadığını belirten Erdoğan "İstemsizce korktu ama bebekte bir sıkıntı yoktu. Hemen yardımcı olduk, su falan verdik. Buradaki diğer esnaf arkadaşlar da hemen çıktılar. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Polisler geldi, onlara da yardımcı olduk. Güvenlik kamerası görüntülerini verdik" dedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hafif ticari aracın bebek arabasına çarptığı anlar ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Derya A.'nın bebek arabasıyla yola çıktığı, hafif ticari aracın hızla yoldan geçtiği ve bu sırada bebek arabasına hafif şekilde çarptığı görülüyor. Olayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Demet Özdemir
Spor Nihat Özdemir Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Ersin Tatar Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HAFİF TİCARİ ARACIN BEBEK ARABASINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:46:23. #1.12#