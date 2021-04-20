Hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan bisikletli yaralandı
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Hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan bisikletli yaralandı

Hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan bisikletli yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de park halindeki hafif ticari aracın açılan sürücü kapısına çarpan elektrikli bisiklet kullanıcısı yaralandı.

Kayseri'de park halindeki hafif ticari aracın açılan sürücü kapısına çarpan elektrikli bisiklet kullanıcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.E. idaresindeki 38 DB 586 plakalı hafif ticari araç, merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeyken arızalandı.

Aracı yol kenarına park eden U.E, inmek için kapıyı açtığı sırada elektrikli bisiklet kullanıcısı İ.P. önce kapıya, ardındna D.K. yönetimindeki 38 AB 115 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Yaralanan İ.P, sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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