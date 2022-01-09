Hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Caddesi'nde, Yeşil Cami Kavşağı'nda Tuğba E. (33) idaresindeki 16 AJA 702 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CRS 486 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olayda yaralanan sürücü Tuğba E. ile aynı araçta bulunan Sevgi O. (56) ve Gülümser E. (7), kazaya karışan otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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