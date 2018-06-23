Hafif Ticari Araca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Eray Can Karakaya'nın (18) kullandığı plakasız motosiklet, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, Arif Derin'in (34) kullandığı 58 UE 805 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle yerde bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.