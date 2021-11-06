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Hafif ticari araç yolun karşısına geçen yaşlı adama çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç yolun karşısına geçen yaşlı adama çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

ANKARA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Konya- Ankara karayolu üzeri Kırkahvesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı çıkışı evine gitmek isteyen 89 yaşındaki Kadir E.'ye yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ADR 589 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalıştığı yaşlı adam, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralını, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

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