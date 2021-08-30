Hafif ticari araç viyadükten tren yoluna uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Hafif ticari araç viyadükten tren yoluna uçtu: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç viyadükten tren yoluna uçarak viyadük ayağı ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

Hafif ticari araç viyadükten tren yoluna uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç viyadükten tren yoluna uçarak viyadük ayağı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil G., idaresindeki 50 DF 138 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Anadolu Caddesi istikametinden Cüneyt Süvari Oğulları Sokağı yönüne gitmekteyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viyadükte bulunan demir korkulukları yıkarak Bayraklı İZBAN Tren yoluna uçtu. Viyadük ayakları ve İZBAN Tren yolu istinat duvarı arasında sıkışan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan araçta can pazarı

İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince sürücü Kamil G., ile araç içerisinde bulunan Hatice D., Doğucan G., Berkay K., Mehmet Can K., ve Ayşenur Bozkurt sıkıştıkları aracın içerisinden çıkarıldı. Araç içerisinden çıkarılan Ayşenur Bozkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edilirken, sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenilen toplamda 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, hafif ticari araç sıkıştığı yerden çekici vasıtasıyla çıkarılırken, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Bozkurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç