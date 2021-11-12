Hafif ticari araç üzerinde koltuk taşıyan sürücüye 300 lira ceza

KONYA'da, hafif ticari aracının üzerinde koltuk taşıyan R.Y.'ye 'yükü kara yoluna düşecek şekilde yüklemek'ten 300 lira ceza uygulandı. Araç üzerinde koltuk taşındığı anlardan görüntü ise sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, dün Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 42 BY 435 plakalı hafif ticari aracın üzerinde koltuk taşındığını görünce cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakadan yola çıkarak, sürücünün R.Y. olduğunu tespit etti. R.Y.'ye 'yükü kara yoluna düşecek şekilde yüklemek'ten 300 lira, 'araç muayenesini yaptırmamak'tan da 314 lira ceza kesildi.