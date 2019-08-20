Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

20.08.2019 02:57

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğhan Duru'nun kullandığı 35 HC 5209 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Duru, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA