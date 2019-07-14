Hafif ticari araç, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi yakınlarında park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Avşar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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