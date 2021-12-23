Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın traktör ile çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın traktör ile çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. yönetimindeki 19 AAE 785 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir halinde olan 55 AEM 431 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title