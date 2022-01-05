Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ekim makinesi takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ekim makinesi takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 19'uncu kilometresinde yaşandı. Gökhan S.'nin kullandığı 01 AIV 196 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde seyreden Muhammed Fatih K.'nin kullandığı 63 AU 402 plakalı ekim makinesi takılı Fiat marka traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücü de yaralanırken yol kısmı olarak trafiğe kapandı. İlk müdahalelerini yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

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