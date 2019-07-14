Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Sivas-Malatya yolu Ulaş ilçesi girişinde meydana geldi. Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, yolda park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Avşar, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Sivas