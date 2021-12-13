HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek TIR'a çarpıp devrildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek TIR'a çarpıp devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Eskişehir yönüne giden Hüseyin Dinek (74) yönetimindeki 59 PV 377 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçip Nizam Arslan yönetimindeki 14 GH 901 plakalı TIR'a çarpıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Dinek ile eşi Fatma Dinek (73) ve torunları Saliha Dinek (19), ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'LA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

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