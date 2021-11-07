Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı

Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın içerisindeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - TARSUS-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın içerisindeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Kavşaklar Mevkisinde meydana geldi. İrfan Tamer Mülhim yönetimindeki 67 ZC 858 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta seyin halinde olan Ali Örs idaresindeki 33 CVF 91 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı araç sürücüsü İrfan Tamer Mülhim ile Habibe Mülhim, Sabri Mert Mülhim, Suat Mülhim ve Murat Mülhim Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı

Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı

Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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