Hafif Ticari Araç Takla Attı: 8 Yaralı

Hafif Ticari Araç Takla Attı: 8 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç Takla Attı: 8 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Mehmet Musa idaresindeki 63 AN 216 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Musa ile araçta bulunan Avaş Matura, Ferid İbrahim, Cemile İbrahim, Safa Fettal, Yusuf Elduveyli, Hedil İbrahim ve Besıl İbrahim yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

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