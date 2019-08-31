Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

31.08.2019 08:24

DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Süleyman Ceylan idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücü Süleyman Ceylan ile otomobildeki Handan Ceylan, Şaduman Ceylan, Ahmet Ceylan, Kerem Ceylan ve Zeynep Ceylan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA