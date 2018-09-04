Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık (50) idaresindeki 52 AS 193 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Samsun karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düştü.
Gülizar Kabacık (38) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selcan (18), Ayyüce (20), Aycan (19) ve Arda Kabacık (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından durumları ağır olan Arda ve Aycan Kabacık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gülizar Kabacık'ın cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın, ailenin İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.