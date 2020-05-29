Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altıpınar köyü girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BFY 185 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan mühendis Ayşe Betül Topuz (24) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Topuz'un cesedi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA