Hafif Ticari Araç Süt Kamyonuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, hafif ticari araç ile süt kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi ile Pamukkale yolu arası Sığma Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada seyir halinde olan Mesut Oğuz yönetimindeki 09 RZ 889 plakalı hafif ticari araç, Mesut Eşer idaresindeki 20 SU 752 plakalı süt toplama kamyonuyla çarpıştı.



Kaza nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü Oğuz araçta sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Oğuz, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ağır yaralı olduğu bildirilen Oğuz, olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ