Hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı
Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erkan Şendur yönetimindeki 52 KG 419 plakalı hafif ticari araç Fatsa-Kumru yolunda su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Şendur ile araçta bulunan Güllü Şendur, Havva Şendur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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