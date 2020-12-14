Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp

14.12.2020 04:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 04:13
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp

İZMİR'in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.

Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. 

 


Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Adem Ljajic Fatih Terim Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Futbol Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 04:13:47. #1.15#
title