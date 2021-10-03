Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Süleyman D. (45) yönetimindeki 16 JH 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Nilay D. (22) ve Ayşe D. (72) yaralandı.

Olay yerine 112, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ayşe D.(72), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA