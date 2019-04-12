Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü girişinde meydana geldi. Ovacık yönüne giden Sezai Bilgücü (29) yönetimindeki 78 AH 293 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte Hüseyin Bilgücü (61), Yasemin Bilgücü (24), Zeynep Bilgücü (6) ve Zehra Bilgücü (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA