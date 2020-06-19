Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA