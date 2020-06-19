Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
19.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:43

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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