Hafif ticari araç şarampole uçtu: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 5 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde refüj bariyerine çarparak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

CİHANBEYLİ, KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde refüj bariyerine çarparak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Karayolu üzeri Cihanbeyli ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 06 CBA 233 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerine çarpıp, savrularak şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

 Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

 Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title